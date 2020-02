Besnate ringrazia Angela Baio, “donna delle istituzioni”

«Sono arrivata in provincia di Varese dalla Sicilia e dal caldo: era l’1 agosto 1982 e quando sono arrivata pioveva», racconta così la dottoressa Angela Baio, segretaria comunale dei comuni di Albizzate e Besnate che a inizio marzo andrà in pensione.

Per ringraziarla, la giunta comunale ed il sindaco Giovanni Corbo le hanno consegnato una targa in ricordo di questi anni di servizio. La festa d’addio c’è già stata lo scorso 15 febbraio, mentre nel prossimo consiglio comunale ci sarebbe dovuto essere l’ultimo ringraziamento, insieme ai saluti ufficiali, ma la seduta è stata sospesa a causa dei provvedimenti per il Coronavirus.

«Vogliamo ricordare l’impegno profuso dalla dottoressa Baio in tutto il suo lavoro, – commenta il sindaco – abbiamo avuto la fortuna di averla al nostro fianco per quasi undici anni apprezzandone la professionalità, la competenza e il suo estremo trasporto per la comunità besnatese». La figura della segretaria comunale, continua Corbo, è fondamentale, soprattutto per i piccoli comuni: «Si tratta di un riferimento importantissimo». Baio ha lavorato a Besnate quasi undici anni, quindi per quattro mandati e tre sindaci; dagli anni Ottanta ha girato in molti comuni del Varesotto per il suo lavoro, tra cui Vengono, Morazzone, Buguggiate, Ispra, Osmate e molti altri. «Il periodo più lungo, però, lo ha trascorso da noi e da Albizzate», conferma Corbo con orgoglio.

Baio, emozionata, ringrazia il sindaco e la giunta: «Ho sempre amato il mio lavoro e ci ho sempre creduto; mi spiace lasciare proprio ora la nuova giunta, perché si era instaurato un bel rapporto. Ringrazio tutti i dipendenti, sono stati per me un bel team di lavoro, e ringrazio il sindaco per la fiducia datami in questi anni e per il rapporto di collaborazione che abbiamo costruito».

«Si conclude qui il rapporto collaborativo, ma non quello umano», conclude Corbo.