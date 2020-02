A Castiglione Olona un fine settimana letterario

Un weekend ricco di appuntamenti letterari a Castiglione Olona dove sono in programma tre incontri con gli autori.

Si inizia domani sera, venerdì 14 febbraio, alle 20.30 in Biblioteca (in via Marconi, al Castello di Monteruzzo), dove lo scrittore Luigi Vedovati presenterà il suo ultimo romanzo dal titolo “Angeli fragili“.

Pubblicato nel 2019 dalla casa editrice Eclissi, il romanzo racconta la forte alchimia tra Maria e Giuseppe, diversi per età, cultura, religione e abitudini; un’intensa storia d’amore messa però a dura prova dagli imprevisti della vita e dalle incomprensioni che i rapporti e le relazioni generano. La serata sarà introdotta dal professor Giosuè Romano e avrà come ospite il castiglionese Luca Garofalo, autore del dipinto sulla copertina del libro di Vedovati.

Sabato 15 febbraio, nel pomeriggio, un incontro dedicato agli appassionati del territorio e della storia locale. Appuntamento alle 15 a Palazzo Branda Castiglioni (in piazza G. Garibaldi) con Giampaolo Cisotto e il suo ultimo saggio dal titolo “Atlante del Seprio – Medioevo e dintorni di-segno in-segno“, edito da Macchione editore.

Cisotto, architetto, insegnante e studioso, attraverso questo testo presenta i risultati delle sue ricerche catastali e toponomastiche che indagano il territorio del Seprio alla ricerca di nuovi elementi utili a ricostruirne la storia.

Infine domenica 16 febbraio, alle 16, la scrittrice varesina Patrizia Emilitri presenterà al Caffè Lucioni (in piazza Repubblica) i suoi due romanzi “La bambina che trovava le cose perdute” e “Ascolta il soffio del vento”.

L’appuntamento è inserito nel programma di “Tè con l’Autore“, ciclo d’incontri letterari organizzati dall’Associazione Culturale Borgo Antico.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero.