Coronavirus a Castano Primo, nessun caso: la notizia è falsa

Non c’è nessun caso di coronavirus a Castano Primo. Nelle scorse ore è girata una notizia che annunciava un contagio da covid-19 nel comune dell’altomilanese. Si tratta di una fake news.

Anche il sindaco Giuseppe Pignatiello ci ha tenuto a precisarlo sui propri canali social, annunciando contestualmente la denuncia per procurato allarme. Pignatiello ha definito gli autori della notizia manipolata «sciacalli» e ha detto che «ne pagheranno le conseguenze: depositerò a breve una denuncia penale».

Il sindaco ha dichiarato a Malpensanews che la situazione in città è relativamente tranquilla, e che non c’è particolare allarmismo. «I commercianti hanno rispettato le disposizioni della Regione. Li ringrazio per la collaborazione».