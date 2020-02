Crolla il traffico aereo. E adesso c’è paura per il lavoro

La preoccupazione è nell’aria da giorni. Quasi la si respira, quando c si muove nei saloni semivuoti di Malpensa, in questi giorni in cui l’emergenza coronavirus ha fatto crollare il numero di passeggeri e poi, man mano, i voli stessi.

Tra Milano Malpensa e Linate i passeggeri – nei primi tre giorni della settimana di blocco e misure straordinarie – sono diminuiti del 32,5%, all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio del 30%. Insomma: un passeggero su tre si è “volatilizzato”.

E la progressione, fino ad oggi, è tutt’altro che tranquillizzante. Prendiamo gli scali Sea, Malpensa e Linate: -21,6% lunedì, -37,6% martedì, -41,5% mercoledì. Totale 177.785, 85.000 in meno degli stessi tre giorni dello scorso anno.

«Qui non si muove nulla» spiega un taxista in coda davanti al T2, nell’attesa (semi-vana) di passeggeri. Il movimento ridotto si vede ovunque, sul marciapiedi del Terminal, alla fila dei taxi, nei negozi.

Ma il vero problema potrebbe essere “dietro”: con meno passeggeri ora “saltano” anche i voli, le compagnie riducono i voli e le frequenze. Senza contare i casi – come Israele o Giordania – in cui le autorità nazionali hanno vietato gli ingressi dall’Italia.

Un aereo Air Italy nei giorni in cui la compagnia operava: ogni volo dà lavoro a decine di persone

Hanno cancellato fino alla fine della stagione i collegamenti su Milano Bulgaria Air, Kuwait Airways, Korean Air, Azerbaijan Airlines e Twin Jet.

La low cost dell’Est e Mitteleuropa Wizz Air ha ridotto le frequenze, mentre Easyjet ha annunciato un taglio non ancora ben quantificato (al di là del blocco per la Giordania): si parla di riduzione di frequenze e non di cancellazione temporanea di intere rotte. Unica rotta “congelata”, quella per la Giordania: i voli di rientro saranno operati fino a domenica. Sarà invece sempre operata la rotta per Israele.

E le cancellazioni significano meno lavoro “dietro”, appunto: addetti dell’handling, security, catering e così via.

Complice anche la crisi di Air Italy, già nei giorni scorsi si ipotizzavano più di 300 esuberi nei servizi di handling, senza contare però gli altri. Cifre tutte da confermare, certo. Ma lo scenario che somma crisi a crisi – Air Italy, il blocco dalla Cina, ora i timori sull’Italia – riduce anche le capacità di “manovra” anche delle aziende. «È la prima volta che lasciamo a casa persone, pensavamo di gestire ma ora diventa impossibile».