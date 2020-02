Cultura, amicizia e… biscottini: è il “Club del Libro” di Marchirolo

Nasce da un gruppo di amici appassionati di lettura l’idea di trovarsi una volta al mese per condividere le impressioni suscitate dalla lettura di un libro, scelto di volta in volta dai partecipanti.

“Al primo incontro speravamo venissero almeno cinque persone per scongiurare il flop dell’iniziativa”, raccontano gli organizzatori, “invece sin da subito siamo rimasti piacevolmente stupiti dal successo che ha riscosso”.

Il gruppo, che ora è formato da una trentina di lettori affezionati, si riunisce nella sala della biblioteca comunale un venerdì al mese (quale lo si decide di volta in volta anche in base alla lunghezza del libro), per passare una piacevole serata in compagnia discutendo del testo che ognuno ha letto in precedenza. Ne parlano, si scambiano punti di vista e chiavi di lettura, si creano nuove amicizie.

Quello di cui vanno infatti più orgogliosi è come il loro Club dimostri che le biblioteche non sono solo luoghi dove “stanno i libri”, ma spazi vivi in cui persone diverse, proprio grazie ai libri lì custoditi, hanno modo di conoscersi e di creare tessuto interpersonale, che non può che essere positivo per la vita sociale del paese stesso.

In un tempo storico dove sempre più spesso si è immersi, per colpa e merito della tecnologia, in iperconnessioni e scambi virtuali la lettura (che per antonomasia si tende ad associare ad un momento di isolamento) diviene e si reinventa come attività e luogo di incontro.

Le regole sono semplici, chiare e divertenti: bisogna recuperare una copia del libro del mese (non per forza dalla biblioteca), ovviamente leggerlo e partecipare all’incontro, dove sono previsti il confronto e la votazione per scegliere il libro del mese successivo.

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Ad un anno dalla partenza sono ben 2’764 le pagine lette al Club. Le ultime appartengono al romanzo di Bernhard Schlink “A Voce Alta” e se ne discuterà venerdì 14 febbraio alle ore 20.45 presso la Biblioteca comunale di Marchirolo.

Se avete intenzione di aggregarvi non scordate di portare con voi una tisana, una torta o un dolcetto da condividere con gli altri partecipanti perché, come recita la quarta regola, “I libri sono migliori con un sottofondo di sgranocchio di biscotti”.