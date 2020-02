I dipendenti di Santino Punto Moda passano a Sorelle Ramonda

Si è concluso positivamente l’incontro tra il sindacato e le proprietà di Santino Punto Moda e Sorelle Ramonda, organizzato per definire il passaggio dei dipendenti dello storico punto vendita di Gerenzano al marchio diffuso in tutto in Nord Italia.

L’acquisizione si concretizzerà a fine febbraio, tra il 14 e il 20. In quella data i 100 dipendenti di Santino Punto Moda, 80 assunti a tempo indeterminato e 20 a chiamata (soprattutto la domenica quando c’è un picco di richiesta) passeranno a Sorelle Ramonda.

«Siamo soddisfatti – commenta Livio Muratore, segretario provinciale della Filcams Cgil -. I lavoratori passano da un piccolo punto vendita storico ad un marchio che ha 1600 dipendenti in tutto il Paese con 60 punti vendita. Sorelle Ramonda assume tutto il personale: i due negozi hanno la stessa tipologia di commercio, il format di vendita è similare: la vendita assistita, con personale esperto e formato che segue il cliente da quando entra a quando esce. Tutti verranno assunti da Sorelle Ramonda che ha riconosciuto anche la contrattazione integrativa presente in Santino Punto Moda da tanti anni di presenza del sindacato in questa attività. È un bel risultato per noi. Una realtà “piccola” venduta ad un soggetto “grande” che ne garantisce la continuità commerciale».