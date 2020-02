Due grandi cuori sul lungolago, San Valentino è più romantico

Due grandi cuori rossi e una panchina sul lungolago. San Valentino quest’anno è più romantico a Laveno Mombello grazie all’iniziativa del Comitato dei Commercianti che lo scorso fine settimana ha allestito la bella struttura in occasione della festa degli innamorati.

Realizzata dai volontari dell’Associazione Amici del Presepe, la struttura sta già attirando molti visitatori che non perdono l’occasione di scattarsi una foto sullo sfondo del Lago Maggiore. La struttura è stata realizzata con duecento kg di ferro, oltre cinquecento metri di luci led rosse e bianche, duemila e cinquecento fascette, tre kg di vernice bianca, quattrocento metri di filo d’acciaio, cinquanta metri di rete di nylon, duecento metri di filo di nylon rosso e in più di trecento ore di lavoro.

«Ringraziamo commercianti, ristoratori ed associazione amici del presepe che hanno contribuito in poco più di un mese ha realizzare questo progetto – spiega Alessandro Bigi del Comitato dei Commercianti -. Grazie all’amministrazione comunale che ha autorizzato la posa della panchina in un luogo così suggestivo. Nella serata del 7 febbraio abbiamo chiuso i negozi e ci siamo trovati subito in piazza per gustarci in anteprima l’accensione dei cuori. Abbiamo vissuto l’entusiasmo dei presenti e lo stupore dei passanti, è stata un’idea fantastica, giovani e meno giovani hanno da subito preso posto sulla panchina per scattare una foto. La più grande soddisfazione è regalare un sorriso, avete tempo fino al 16 febbraio per venirci a trovare». I commercianti di Laveno Mombello inoltre, hanno allestito le loro vetrine con oltre 1200 palloncini e tante altre decorazioni a tema: «Noi ci abbiamo messo il nostro amore, a voi la gioia di venirci a trovare».

Il cuore resterà installato fino al 16 febbraio, mentre nelle serate di mercoledì, giovedì e venerdì gli Amici del Presepe prepareranno il vin brulè in piazza Caduti del Lavoro, dalle 19.

Per seguire tutte le iniziative del Comitato Commercianti di Laveno Mombello, è possibile seguire la pagina Facebook e Instagram “Laveno è shopping”.