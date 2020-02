Festa grande per la Madonna della porta

Ogni 5 anni la Madonna della porta esce in processione per le vie del centro antico di Lavena che viene addobbato con edicole, cappelle votive e decorato con fiori composizioni e decorazioni. Quest’anno sullo stretto alcune imbarcazioni hanno salutato il passaggio della statua della Madonna

La messa solenne delle 10.30 è stata celebrata dal vescovo di Como Oscar Cantoni che ha voluto condividere questa festa con i suoi parrocchiani.

“L’intera comunità – ha commentato il sindaco Massimo Mastromarino – ha partecipato a questa devozione antica, espressa in forma autentica e popolare per le vie di Lavena, invocando la protezione di Maria sulla nostra gente.

A Lei, ci rivolgiamo, tutti uniti, guardando con impegno e fiducia al futuro del nostro paese. Un grazie sincero e di cuore a tutti i parrocchiani e i cittadini, le associazioni, il coro e la banda, le consorelle e i chierichetti, i ministranti e le forze dell’ordine, che hanno lavorato con impegno e entusiasmo per far rivivere questa popolare venerazione”.