Fiamme al sesto piano, palazzina evacuata

Fiamme in un appartamento di una palazzina di otto piani a Solbiate Arno, in piazza Madonnina, attorno a mezzogiorno.

Le fiamme, ben visibili dalla strada, sono state domate in poco tempo grazie all’intervento dei vigili del fuoco intervenuti in forze da Varese e da Busto Arsizio. Sul posto anche le forze dell’ordine, carabinieri e polizia locale. È sopraggiunta anche l’ambulanza del 118 ma non si segnalano, al momento, feriti o intossicati.

Una volta spento l’incendio, i vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo per verificare l’agibilità dei locali. I condomini sono stati fatti uscire e trattenuti all’esterno dello stabile durante il sopralluogo.

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme avrebbero avuto origine accidentalmente all’altezza del sesto piano della palazzina.