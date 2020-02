Futura, viaggio a Est per rincorrere i playoff

La clamorosa vittoria sulla Omag ottenuta nel primo turno casalingo della Pool Promozione del campionato di Serie A2 di pallavolo femminile ha dato nuova linfa a tutto l’ambiente della Futura Volley Giovani e ha, allo stesso tempo, riacceso le speranze di playoff per le biancorosse di coach Lucchini.

Ora le Cocche sono attese a una conferma, stavolta in trasferta, sul campo di Martignacco dove si gioca domenica 23 dalle ore 17: un match sulla carta abbordabile per Cialfi e compagne visto che le udinesi si trovano sul fondo della classifica della pool – penultime con 25 punti, uno in più di Olbia – per altro acciuffata in maniera rocambolesca nell’ultimo turno della prima fase, con una rimonta ai danni del Club Italia. Un precedente che la Futura deve considerare in vista della trasferta friulana: la squadra di coach Gazzotti non è abituata a mollare e non farà sconti, soprattutto sul taraflex di casa.

L’arma principale a disposizione della Itas Città Fiera è senza dubbio la texana Ebony Nwanebu, seconda solo a Valentina Zago nella classifica delle marcatrici della A2, con quattro partite chiuse a quota 30 punti messi a terra. Giulia Pascucci, 4 stagioni in A1, e la palleggiatrice Roberta Carraro sono gli altri punti di forza di una squadra che nelle prime due gare della pool promozione non è riuscita a mettere punti sul tabellone della classifica. Per le Cocche un problema potrebbe essere quello della doppia trasferta a distanze considerevoli (nel prossimo turno le bustocche andranno a Soverato), ma anche questo fa parte del necessario bagaglio di esperienza che la squadra di Lucchini si sta costruendo in questi mesi.

«Quella di Martignacco sarà una gara tosta – dice lo stesso Lucchini – è un team che ha al suo interno dei giocatrici forti e un roster che per alcuni aspetti fa paura: Pascucci e Nwanebu sono due bomber incredibili per la categoria, entrambe potenziali top scorer, e basterebbero questi due nomi per considerare il loro potenziale offensivo di altissimo livello. Come avvenuto settimana scorsa, cercheremo di mettere in campo il nostro gioco basato sul muro-difesa e su tutti i fondamentali che ci hanno portato sino a qui. Sarà un altro bel test e abbiamo intenzione di riproporre le stesse sensazioni positive che abbiamo trasmesso domenica in casa; già altre volte abbiamo dimostrato che ci sappiamo fare anche in trasferta, cercheremo perciò di ripeterci».