Gennaio di anomalie meteo: “Niente pioggia e troppo caldo”

Un gennaio troppo caldo e con una sostanziale assenza di pioggia. È così che dal punto meteorologico verrà ricordato il primo mese del 2020, un gennaio che è risultato il più caldo in Europa e anche a livello globale (secondo la reanalisi di ERA-Copernicus) e che ha portato anomalie anche in provincia di Varese.

Il Centro Geofisico Prealpino ha infatti diffuso i dati del suo rendiconto mensile che fotografano una situazione molto delicata. “Il mese di gennaio a Varese è stato 1.4°C più caldo della media del trentennio di riferimento (1981-2010) -si legge nel documento- con persistenza di alte pressioni dall’Atlantico e Nord Africa che hanno impedito l’arrivo di perturbazioni. La pioggia è stata quindi quasi assente, totalizzando solo 5 millimetri in città. La neve a Campo dei Fiori ha raggiunto appena un totale di 2.5 cm. Si tratta del sesto gennaio meno piovoso dal 1966. Nel 2000 fu completamente asciutto. Fioritura del nocciolo sulle Prealpi in anticipo di 15 giorni”.

Una situazione di quasi costante alta pressione che ha portato ad un accumulo degli inquinanti. “Capodanno è ben soleggiato con alta pressione che risale dal Marocco fino all’Europa centrale. Il dominio dell’alta pressione persiste con bel tempo sostanzialmente fino al giorno 17 […]. Nella serata del giorno 17 transita una debole perturbazione atlantica con poca pioggia (a Varese solo 1.5 mm)e pioggia mista a neve a Campo dei Fiori (0.5 cm), ma il rasserenamento arriva già il 18 con leggero favonio. […] Il dominio dell’alta pressione sull’Europa si interrompe il giorno 26 quando una debole area depressionaria transita sull’Italia con passaggi nuvolosi e qualche debole pioggia nella serata del 27″.

In tutto questo “i giorni della merla sono risultati tutt’altro che freddi, anzi piuttosto miti con temperature minime attorno a +3°C e massime verso 11°C, ben 3°C oltre la norma del periodo”. Un inizio di anno che getta buone basi per superare il record del 2019, classificato ad oggi come l’anno più caldo mai registrato a Varese con anomalie registrate ogni mese.