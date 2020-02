Gerenzano: le leggi razziali nel saronnese e una mostra sulla Shoah a Palazzo Fagnani

Tante le persone che a Palazzo Fagnani lo scorso sabato 1 febbraio hanno partecipato all’incontro pubblico con il professor Giuseppe Nigro, autore del libro “Opposte direzioni. Le famiglie Friedmann e Sonnino in fuga dalle leggi razziali”.

Il libro è frutto di una laboriosa ricerca condotta su documenti e testimonianze che descrive in provincia di Varese e a Saronno l’impatto delle leggi razziali nelle istituzioni, nella società e nelle famiglie e, in particolare, come due note e rispettate famiglie saronnesi di origine ebraica si sono avventurosamente salvate dalla deportazione fuggendo.

L’iniziativa è stata promossa in collaborazione con ProLoco e Cooperativa Scelag, in occasione della celebrazione della Giorno della Memoria lo scorso 27 gennaio. Durante la giornata di ieri inoltre, nella stessa sala è stato possibile visitare una vera e propria mostra sulla Shoah, con la proiezione di alcuni documenti storici ed interviste dedicate all’olocausto.