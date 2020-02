Girava con una penna-pistola, arrestato 31enne

I Carabinieri della Stazione di Garbagnate Milanese hanno tratto in arresto in flagranza per detenzione e porto illegale di armi e munizioni un 31enne italiano del posto, già noto alla Giustizia.

Gli uomini dell’Arma, durante un normalissimo servizio di controllo del territorio, sono transitati in quella via Don Mazzolari dove hanno subito notato in strada un soggetto, con diversi precedenti penali in particolare per reati contro il patrimonio e proprio per questo a loro già noto, e pertanto hanno deciso di sottoporlo immediatamente a controllo.

L’uomo, che alla vista dei militari non ha fatto in tempo a sottrarsi al controllo, fermato e sottoposto a perquisizione personale nei pressi della sua abitazione, è stato trovato in possesso di una penna-pistola, marca “Erma” mod. “Sg67e” calibro 22, priva di matricola, nonché di 3 cartucce dello stesso calibro, di cui una già inserita all’interno della penna, il tutto occultato all’interno di una tasca del pantalone in maniera poco visibile, anche grazie alle ridottissime e particolari dimensioni dell’arma. L’uomo, subito tratto in arresto in flagranza, non ha fornito alcuna giustificazione sul possesso dell’arma, naturalmente poi sottoposta a sequestro da parte dei Carabinieri.

L’arrestato, al termine delle formalità, è stato poi condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa di essere giudicato dall’Autorità Giudiziaria meneghina con rito direttissimo.