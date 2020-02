Gli “Attori in Circolo” trovano ospitalità a Malnate

Sono stati giorni concitati per la compagnia teatrale “Attori in Circolo” che si è trovata per qualche giorno senza un luogo da poter utilizzare per le proprie attività.

La catena della solidarietà è partita in direzione Malnate e in poche ore gli artisti medici hanno trovato una soluzione ai loro problemi.

Tramite la mediazione di Adele Patrini, malnatese doc e presidente dell’Associazione Caos, il messaggio è giunto al sindaco Irene Bellifemine. La prima cittadina ha contattato le associazioni del territorio e la prima a rispondere in maniera positiva è stata la “Pom da Tera”, il gruppo di acquisto solidale, che ha messo a disposizione della compagnia gli spazi sopra lo studio medico adiacenti alla scuola dell’infanzia “Sabin” di Gurone.

Lo stesso sindaco spiega i passaggi: «Mi ha chiamata Adele, sottoponendomi il problema che aveva questa associazione. Mi sono attivata chiamando le associazioni e Ignazio Gallo di “Pom da Tera” si è reso subito disponibile, dando loro un appuntamento per far vedere gli spazi. La soluzione è quindi stata trovata in maniera rapida, nel giro di qualche ora abbiamo risolto il problema».