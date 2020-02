Il mercato del giovedì non si ferma, tanti i ragazzini in piazza

A quasi una settimana dalle introduzioni in Lombardia delle limitazioni contro il coronavirus, la vita quotidiana sta tornando lentamente alla normalità. Così perlomeno sulle sponde del Lago Maggiore.

Seppur con meno affluenza del solito, ad Angera il mercato di questa mattina, 27 febbraio, si è svolto regolarmente. Sebbene all’appello mancasse qualche banco, probabilmente anche per motivi di rifornimento, gli angeresi non si sono fatti scoraggiare e hanno partecipato come da tradizione all’appuntamento del giovedì mattina sul lungolago.

Vista la chiusura delle scuole, almeno fino a domani secondo quanto stabilito il decreto di Regione Lombardia, al mercato di oggi hanno partecipato in particolare molti ragazzi, e, soprattutto tanti bambini, chi a far compagnia ai nonni e chi invece a divertirsi nel parco giochi vicino alle fontane.