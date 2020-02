Incidente in Valganna, Cosentino: “Progettualità più ampia per la SS233″

In seguito al grave incidente accaduto nella notte tra giovedì e venerdì, in cui è rimasto ucciso un ragazzo di 29 anni, interviene il Consigliere Regionale – e Valgannese – Giacomo Cosentino: «Sicuramente la strada statale 233, cosiddetta “la Valganna”, ha delle criticità che vanno affrontate seriamente, una volta per tutte, con tutti gli enti preposti. Non sappiamo ancora la dinamica del grave incidente accaduto l’altra notte e, quindi, non è ancora possibile comprenderne le cause ma, in ogni caso, bisogna analizzare i tratti più pericolosi della 233 e lavorare per migliorarne la sicurezza».

«Il primo passo da fare è analizzare con Anas (primo ente competente su quel tratto di strada) quale tipo di ulteriori interventi si posso eseguire e, successivamente, lavorare in sinergia con tutti gli altri enti interessati per trovare delle soluzioni – prosegue il consigliere regionale -. Sia Regione Lombardia che La Provincia di Varese, compatibilmente con le proprie risorse a disposizione, hanno sempre supportato diversi interventi per la messa in sicurezza degli automobilisti e devo dire che anche i Comuni non si sono mai tirati indietro; il Comune di Valganna ha da poco installato un semaforo all’ingresso del Paese sia per tutelare i pedoni che gli automobilisti. Ora credo serva una progettualità più ampia, che prenda in considerazione tutte le criticità della SS233. Bisogna fare squadra».