Frontale in Valganna, gravi due trentenni

Grave incidente questa notte, 31 gennaio, in Valganna. Intorno all’1.50 due auto si sono scontrate frontalmente mentre percorrevano la strada statale 233, all’incirca 1 km dopo il centro abitato di Ganna in direzione Varese.

Le due auto si sono scontrate a forte velocità in una zona in cui la carreggiata è delimitata da protezioni in cemento armato, all’altezza di una curva. Due persone, due uomini di 29 e 30 anni, sono rimaste ferite in maniera grave: l’automobilista di 30 anni, residente a Bevero Valcuvia è stato intubato e portato in codice rosso all’ospedale di Varese, quello di 29 anni, era in arresto cardiocircolatorio ed è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso.

Solo ferite lievi invece per la donna di 36 anni che si trovava a fianco dell’autista di una delle due auto, e che ha riportato un trauma cranico.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Luino che hanno chiuso la strada per alcune ore, ambulanze, e i vigili del fuoco che hanno estratto gli automobilisti dalle macchine.