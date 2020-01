“Troppi incidenti su quella strada, la Provincia intervenga”

Troppi incidenti sulla strada statale 233 della Valganna. Una strada che spesso le auto percorrono ad alta velocità. Nella notte di venerdì 31 gennaio, la statale è stata teatro di un frontale tra un’Audi e una Volkswagen Golf: nello schianto due persone sono rimaste seriamente ferite, una è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Circolo.

Il sindaco di Lozza Giuseppe Licata, in qualità di consigliere provinciale, ha presentato un’interrogazione: “Questa mattina, visti i purtroppo continui gravi incidenti che si verificano sulla strada SS233 che attraversa la Valganna, in qualità di consigliere provinciale, in rappresentanza del Gruppo “Civici e Democratici”, ho presentato un’interrogazione al presidente della Provincia per conoscere quali azioni politiche e amministrative intenda mettere in atto per incrementare il livello di sicurezza degli automobilisti che percorrono quella strada. Tra i possibili interventi immediati, l’installazione di dissuasori elettronici di velocità.

Ho inoltre fatto richiesta al presidente Antonelli di convocare urgentemente un tavolo insieme ai sindaci dei Comuni interessati ed ANAS per affrontare questa criticità in modo organico e coordinato”.