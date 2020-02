Finisce all’alba contro il guardrail sulla statale della Valganna, alcol sopra i limiti

All’alba di stamattina i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Luino nel corso di un servizio di prevenzione lungo la statale 233 “Valganna” hanno effettuato diversi posti di controllo soprattutto allo scopo di prevenire le condotte di guida irregolari da parte degli automobilisti, per lo più frontalieri che, di primo mattino, percorrono, a volte ad alta velocità, la statale per recarsi al lavoro.

Nel corso del servizio, sono intervenuti alle 5.40 per un automobilista che aveva perso il controllo della propria utilitaria, andando a sbattere contro il guardrail.

Si tratta di un giovane della zona di 25 anni che, per fortuna, è rimasto illeso dall’impatto. La macchina stata fatta recuperare da un carro attrezzi mentre nei suoi confronti si è proceduto a contestare la perdita di controllo del veicolo e la guida in stato di ebbrezza alcolica in quanto è risultato positivo al test dell’etilometro con un tasso pari a 0.7 g/l e sanzionato con una multa di oltre mille euro.