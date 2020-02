La Sirenetta a teatro affronta la strega Fiordaliso

La storia della Sirenetta la conoscono più o meno tutti, ma vederne il musical a Teatro con ballerini, cantanti, attori e la voce calda di Fiordaliso è un’altra cosa. Lo spettacolo andrà in scena domenica 9 febbraio alle ore 17 al Teatro Apollonio di piazza Repubblica.

Lo spettacolo è liberamente ispirato all’omonima fiaba di Hans Christian Andersen e alla sua Ariel, la Sirenetta intraprendente che per scoprire il mondo degli umani decide di salire in superficie, disobbedendo al volere del padre. Tra le onde incontrerà il principe Christian, in difficoltà con la sua nave travolta da un’improvvisa tempesta. Perdutamente innamorata del ragazzo, Ariel giungerà a compromessi con Brigida, strega degli abissi, privandosi della sua splendida voce, in cambio di qualche giorno da “terrestre”. Ingannata dalla strega, rischierà di rimanere muta per sempre per poi coronare infine il suo sogno nell’immancabile lieto fine di ogni favola che si rispetti.

Un tuffo nel mare affidato al corpo di ballo di canto e di recitazione composto da 14 artisti (tra cui Fiordaliso, Mercedesz Henger e Serena Rigacci), diretti da Ilaria De Angelis.

Le musiche sono di Tony Labriola e Stefano Govoni, le coreografie di Luca Peluso.

