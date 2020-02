Maria Luisa Muggiasca primario della ginecologia di Garbagnate

Dal prossimo 16 marzo, Maria Luisa Muggiasca sarà il nuovo direttore dell’UO di Ginecologia e Ostetricia di Garbagnate.

Mamma di due gemelli, è una grande appassionata del suo lavoro: il suo curriculum professionale vanta 10 anni di attività presso l’ospedale Buzzi ( dove è stata responsabile del reparto di

patologia della gravidanza dal 2009 al 2019 ) e 22 al Sacco ( dove si è occupata di patologie infettive in gravidanza dal 1987 al 2009 ).

Al momento è in servizio presso la clinica San Giuseppe di Milano e da Marzo sarà in Asst Rhodense. E’ anche docente del Corso Integrato di Patologia del Travaglio nel parto presso il Corso di laurea in Ostetricia della Unimi.

Ha due specializzazioni: in Ginecologia e Ostetricia e Malattie Infettive. Dal ’90 al ’99 ha collaborato a numerosi studi internazionali sulla trasmissione materno –fetale dell’HIV e sulla storia naturale dell’infezione da HIV nella donna (European Collaborative Study e Centre Europeen pour la Surveillance Epidemiologique du Sida).

Ha inoltre frequentato, nel periodo 1995 – 1999, l’unità Operativa di Oncologia Chirurgica Ginecologica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.