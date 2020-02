Mario Calabresi e La mattina dopo al Maga

«Una semplice domanda, sulla mia pagina Facebook, che ha generato un fiume di risposte e mi ha aperto la strada a esperienze incredibili. Così è nato La mattina dopo». Così aveva descritto la genesi del suo ultimo libro Mario Calabresi a Glocal 2019. Insieme al presidente di Google News Richard Gingras e al direttore di Varesenews Marco Giovannelli, l’ex direttore di Repubblica e La Stampa aveva tenuto una lunga conversazione sulle sue esperienze, sul suo passato da direttore, sul ruolo del giornalismo oggi.

Giovedì 6 febbraio, alle 21, Calabresi torna in provincia di Varese, al museo Maga di Gallarate, per raccontare cosa significa svegliarsi la mattina con il mondo stravolto, «quando passi, da un giorno all’altro, a non avere più niente da fare».

Il giornalista milanese dialogherà con i colleghi Alessandro Milan e Alessandro Barbaglia. Oltre al suo libro, Calabresi discuterà dei suoi ultimi progetti. Lontano dagli impegni di direttore, sta andando alla ricerca di piccole realtà lontane dal grande pubblico, come piccole edicole costrette a chiudere o storie sconosciute di provincia.