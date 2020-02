Luinese sotto la furia del vento: molti i danni

(immagini di repertorio)

Un vento fortissimo si sta abbattendo sulla zona di Luino creando ingenti danni. I vigili del fuoco stanno intervenendo con diverse squadre per alberi abbattuti e tetti scoperchiati.

La polizia locale segnale la chiusura di Viale Amendola presso la stazione in direzione via Dante. Interventi anche in via Bernardino Luini per tegole cadute a terra, scoperchiata la casa parrocchiale di Creva. Un albero si è abbattuto davanti alla Posta.

Diversi i danni che si registrano in tutto il Luinese

(seguono aggiornamenti)