No al bullismo, al Falcone arriva Sakara

Una conferenza all’Istituto Falcone di Gallarate, con un ospite d’eccezione: Alessio Sakara. Sabato 8 febbraio, alle 11:30, parlerà ai ragazzi della scuola di bullismo e cyberbullismo.

Chi è Sakara

Tra gli appassionati di MMA è una leggenda: è stato il primo italiano a lottare nel circuito americano UFC tra il 2005 e il 2013; è considerato dal sito Fightmatrix il 35esimo mediomassimo più forte al mondo. Da qualche tempo il suo volto è noto anche al grande pubblico: è stato protagonista di Pechino Express e Tu sí que vales, con Belén Rodríguez e Martín Castrogiovanni. Ha fatto anche qualche apparizione sul grande schermo, al fianco di Claudio Bisio in Arrivano i prof e Anche senza di te con Nicolas Vaporidis.

Meno nota la sua attività di contrasto a bullismo e cyberbullismo, che lo sta portando in tante scuole italiane come testimonial della prevenzione. Il suo messaggio è semplice e diretto: «Se non trovi gli attributi per reagire a continue prevaricazioni o non trovi qualcuno che ti aiuti a farlo, rischi poi di subire sul lavoro dal collega o dal capo, perché hai sempre abbassato la testa e non sai farti valere».

A seguito della conferenza nella scuola gallaratese, nel pomeriggio Sakara indosserà i panni del lottatore per lo stage organizzato dal Thunder Top Team di corso Sempione. Per i praticanti della disciplina sarà l’opportunità di capire qualche segreto, di seguire i consigli giusti per compiere il salto di qualità. Ma, soprattutto, Sakara cercherà di trasmettere l’importanza del rispetto dell’avversario, che nella vita di tutti i giorni si traduce nel rispetto di tutti.