Oregioni: “Più sicurezza e turismo con la ciclovia del Lago”

Come spiega il sindaco, la sicurezza e il turismo sono stati due dei motivi principali dietro al lancio dell’iniziativa. «Chi si sposta – fa sapere Franco Oregioni – a piedi o in bicicletta lungo la Sp69 rischia la vita. Ogni estate molti turisti, spesso stranieri, partono a bordo delle loro bici solo per ritornare dopo pochi minuti nei loro campeggi e hotel spaventati dal traffico troppo intenso».

«Per questo motivo – racconta Oregioni – ho invitato le amministrazioni dei comuni affacciati sul lago a studiare la realizzazione per una nuova pista ciclo-pedonale, abbiamo coinvolto la Provincia e abbiamo steso il primo progetto».

Nel corso degli anni il progetto iniziale si è insabbiato, ma l’intervento della Regione potrebbe finalmente dargli quella spinta necessaria a trasformare il sogno della ciclovia del basso Verbano in realtà.

Secondo le previsioni la ciclabile del basso Verbano sarebbe un’attrattiva turistica interessante soprattutto per tutte quelle attività (campeggi, hotel, b&b…) sparse lungo le sponde del lago, ma secondo il sindaco di Monvalle i vantaggi riguarderebbero anche le comunità locali. «I cittadini – spiega Oregioni – potrebbero lasciare l’auto a casa, spostarsi nei paesi vicini a piedi e in bicicletta attraverso un territorio immerso nella bellezza e raggiungere comodamente tutti i luoghi di interesse».

Portare avanti un progetto del genere (il costo stimato si aggira intorno ai 10 milioni di euro) può essere però troppo impegnativo perché i comuni possano farsene carico da soli. «È anche necessario – commenta Oregioni – che si costituisca una cabina di regia, magari guidata dalla provincia, che possa portare avanti il progetto in modo coeso».

Il progetto della ciclovia del Lago Maggiore sembra essere ripartito con l’accordo stretto tra regione Lombardia e provincia di Varese. L’opera però esiste sulla carta già da alcuni anni. Infatti, i comuni avevano realizzato. Ne abbiamo parlato con, sindaco di Monvalle e promotore dell’iniziativa.