“Pagine strappate” al Franciscum, il ricavato alla Protezione Civile

Appuntamento al Teatro Franciscum di Laveno Mombello per sabato 22 febbraio, quando andrà in scena la commedia “Pagine strappate”. L’evento è organizzato dai Lions Club Laveno Mombello – Santa Caterina del Sasso e vedrà in scena la compagnia teatrale San Carlo di Varese con una grande storia d’amore.

«È uno spettacolo denso di contenuti, di verità. Abbiamo voluto esserci a pieno titolo per due espliciti motivi – spiega Anna Maria Martelossi, dei Lions Club di Laveno -. Da una parte lo spettacolo aiuta a capire cos’è e come si manifestano le malattie legate all’anzianità, dall’altro grazie alla vendita e quindi l’acquisto dei biglietti da parte di tanti riusciamo ad acquistare un mezzo per la protezione Civile, utile per lo spegnimento degli incendi boschivi». Il ricavato della serata infatti, verrà devoluto alla Protezione Civile di Laveno Mombello.

Ingresso 10 euro, informazioni Andrea 335.6352057.