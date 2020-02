I parrucchieri di Busto Arsizio tornano in Tv, ripescati e contenti

Vi avevamo raccontato della loro scottante eliminazione, che parecchio amaro in bocca aveva lasciato in loro e nei tanti clienti trasformatisi in supporters, ma con un gradito “errata corrige” possiamo ora informarvi che Giorgio e Isidoro Saponaro del negozio di acconciature “New Look” di Busto Arsizio domani saranno di nuovo in televisione.

I due parrucchieri di Gorla Minore, che da anni lavorano a Busto, sono infatti stati ripescati per la semifinale della sfida a colpi di phon e spazzola all’interno della trasmissione di Raidue “Detto Fatto” .

Una gran sorpresa per loro e per tutti coloro che in questi mesi li avevano supportati: dall’inizio della competizione, infatti, Giorgio aveva evidenziato quanto calore stesse ricevendo dai clienti abituali, pronti a fare il tifo davanti alla Tv, dai cittadini di Gorla Minore che, incontrandoli in giro per il paese si complimentavano per l’abilità dimostrata e infine anche da nuovi clienti che, dopo averli conosciuti durante il programma, erano approdati al negozio di corso Europa per incontrarli e ‘sperimentare’ personalmente le loro capacità con forbici e spazzola. Un bel modo anche per farsi pubblicità, dunque.

“Sono molto felice di essere stato ripescato – ci confida Giorgio – avrò ancora una volta la possibilità di mettermi in mostra e dimostrare quello che valgo. E spero che questa volta la semifinale vada bene; sono ancora più motivato, trattandosi di una seconda gara: potete esser certi che ce la metterò davvero tutta”.

Il tema della sfida sarà: “Capelli ricci, taglio medio corto e colori caldi” e possiamo esser certi che Giorgio sfrutterà tutta la sua determinazione per portare a casa la vittoria. E chissà se, come accadde nella prima gara a novembre, la conduttrice Bianca Guaccero non deciderà di coinvolgere nella sfida anche papà Isidoro.

Riusciranno i nostri beniamini ad approdare all’agognata finale? Non resta che guardare la trasmissione domani pomeriggio alle 14 e scoprirlo.