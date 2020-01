Finita l’avventura in Tv dei parrucchieri di Busto

Alla fine non ce l’hanno fatta.

Nonostante l’impegno e la fantasia, ma soprattutto la maestria nella loro professione, Giorgio e Isidoro Saponaro, del negozio di acconciature New Look di Busto Arsizio si fermano alle semifinali e non agguantano, per un soffio, l’agognata finalissima.

La partecipazione alla trasmissione “Detto Fatto” su Raidue ha però regalato a Giorgio, che ha gareggiato a suon di phon e forbici, tante emozioni inaspettate: «È stata sicuramente una bella esperienza e torno a casa soddisfatto di quanto fatto».

Il parrucchiere non nasconde però il rammarico per il risultato della sfida: «Devo confessare che mi è rimasto l’amaro in bocca per quanto successo ieri negli studi: le direttive erano quelle di creare un cambiamento radicale di look e così ho fatto. La mia modella aveva dei capelli lunghissimi, scuri e quando ho terminato era chiara, con un taglio molto corto: ho rispettato appieno le richieste, lavorando bene, quindi non posso rimproverarmi nulla. La vincitrice ha portato invece una modella con un taglio già abbastanza corto…. Ma è così, quando ci si sottopone al giudizio soggettivo di altri, purtroppo bisogna accettare tutto. Mi resta però la soddisfazione di aver dimostrato il mio valore e di certo non mi fermerò qui: ho tanti progetti in mente, non mi lascerò intimorire da una sconfitta».

La soddisfazione più grande resta l’affetto ricevuto: «Tante persone hanno fatto il tifo per noi: in questi mesi i clienti mi continuavano a chiedere quando sarebbe stato il prossimo match, perché non volevano perdersi la trasmissione. Anche a Gorla Minore, nostro paese di provenienza, mia mamma era continuamente fermata da gente che si complimenta. Inoltre in negozio è arrivata nuova clientela, incuriosita dalla partecipazione a “Detto Fatto”: c’è stato un bel ritorno, oggi il telefono continua a suonare perché tutti vogliono congratularsi. Non possiamo che essere soddisfatti del percorso fatto e delle gratificazioni ricevute».