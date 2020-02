Nuovo percorso per il “Carnevale in Valle“

Sabato 22 febbraio si terrà il Carnevale valcuviano 2020 e le operose pro loco di Cuvio e Cuveglio organizzatrici della festa, hanno già preparato tutto per la sfilata e per il finale che si terrà a Cuvio, presso il giardino del palazzo dei signori Litta, i feudatari della Valle, ora Parco Comunale “Pancera”. Sono circa una decina i carri e gruppi mascherati attesi in Valcuvia che si ritroveranno verso le 13.30 al Centro Commerciale Valcuvia Shop di Cuveglio per dar vita alla manifestazione.

La sfilata, partirà alle 14.15 e rispetto agli anni scorsi subirà una variazione di percorso. Per conformarsi alle nuove normative di sicurezza e di traffico, non transiterà più lungo la Statale verso Canonica, ma si snoderà lungo via Aldo Moro; la strada secondaria che collega i due centri commerciali. Dal Centro Commerciale La Boffalora si proseguirà poi verso il Parco Comunale di Cuvio dove le Pro Loco offriranno “Pulenta e luganega”: polenta bianca e salsiccia per ritemprare i figuranti e gli spettatori; nel frattempo una qualificata ed esperta giuria giudicherà i carri più impegnativi ed attraenti e i gruppi meglio mascherati.

Nell’attesa che la giuria compia il suo lavoro, la festa continuerà con i giochi in compagnia di Pallino e Pallina, la musica della Filarmonica Cuviese e i famosi tortelli da gustare con un buon bicchiere di vino.



Un riconoscimento anche alle mascherine più belle della giornata che saranno premiate con la nomina a Re e Regina del Carnevale.

Lungo tutto il percorso e grazie alle moderne tecnologie si potranno ascoltare racconti notizie e aneddoti riguardanti i carri e il carnevale.

E in ogni caso la festa ci sarà : in caso di brutto tempo ci si ritroverà presso la sala polivalente di Canonica per giochi e balli riservati ai bambini. Sono ancora aperte le iscrizioni per i gruppi mascherati e i carri allegorici che vogliono partecipare alla sfilata.

Per informazioni e iscrizioni al Carnevale in valle:

www.cuvio.com Tel.: 0332 651124 – 3334007156

www.procuveglio.it Tel.: 339 8166938