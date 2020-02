“Ma quali affari della ndrangheta nel parco del Ticino?”

Riceviamo e pubblichiamo la nota, che fa riferimento alla comparsa del nome dell’imprenditore Roberto Volpi nell’inchiesta Krimisa (proprio in questo periodo sta andando a processo), che non ha avuto però seguito. “Nessun atto giudiziario a riguardo è stato notificato allo stesso, niente di niente”.

Sono passati ormai oltre sei mesi da quando, una mattina di metà luglio, da informazioni raccolte nell’operazione Krimisia, nella quale sono stati arrestati diversi componenti dell’Ndrangheta locale di Lonate Pozzolo, si erano paventati interessi della stessa organizzazione nel Parco del Ticino tra Oleggio e appunto Lonate, attuati tramite un PRESUNTO prestanome.

Solo oggi, dopo aver atteso che si chiudessero le indagini e che le persone coinvolte fossero rinviate a giudizio, si può confermare, con tanto di prove, che NESSUN TRIBUNALE ha avviato un’indagine né tanto meno mosso una sola accusa contro Roberto Maria Volpi, che era stato accusato dai media di legami con l’ndrangheta.

Nessun giudice ha convocato o sentito Roberto Volpi, nessun atto giudiziario a riguardo è stato notificato allo stesso, niente di niente.

Le accuse che gli erano state mosse derivavano solo da alcune intercettate a persone coinvolte che hanno vantato la proprietà della sua area e delle sue attività facendo il suo nome SENZA CHE CI FOSSE NESSUNA CONNESSIONE malavitosa TRA LE LORO PAROLE E LA REALTA’ FATTUALE.

Questo dimostra la probità morale e riconferma la bontà della scelta imprenditoriale fatta ad Oleggio dalla famiglia Volpi, oltre al fatto che si è gettato del fango su di una persona e la sua attività che è stata così danneggiata anziché ricevere l’appoggio delle istituzioni e della società civile. Il nome di Roberto Volpi e quello della sua azienda Cascina Caprera società semplice agricola ad Oleggio sono stati ingiustamente associati all’infamante accusa di essere sodali e PRESTANOME dell’Ndrangheta.

ROBERTO VOLPI NON E’ MAI STATO UN NDRANGHETISTA

E IL SUO PROGETTO DI AGRICOLTURA SOCIALE NON E’ UNA COPERTURA DELLA MALAVITA ORGANIZZATA, BENSI’ L’IMPRESA DI UN UOMO CORAGGIOSO

Roberto Volpi, molto semplicemente, seguendo i valori di famiglia ha svolto per 35 anni un’attività come imprenditore internazionale nel campo calzaturiero, decidendo solo alcuni anni fa di cambiare i propri obiettivi di vita, investendo le proprie esperienze e capitali in una nuova attività con finalità sociali in campo agrituristico nel proprio territorio.

L’incontro con persone conosciute per effettuare lavori di demolizione e trasporto per la ristrutturazione di sue proprietà ed in seguito parte della bonifica dell’area degradata e abbandonata all’interno del area protetta del Parco del Ticino, fino allora senza alcun interesse delle amministrazioni e dei Carabinieri Forestali per decenni, si sono trasformati per lui in un incubo. La verità, comunque, sta pian piano emergendo.

Tuttavia resta a carico di Roberto Volpi e delle sue attività il danno d’immagine ed economico risultante da questa notizia, diffusa da alcuni dei principali quotidiani nazionali e riportata sui social media.