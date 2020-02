Rifiuti al Campo dei Fiori, il comune di Luvinate: «Combattiamo gli incivili»

Non solo abbandonare rifiuti – oltre che essere un reato – è un gesto incivile, farlo in un luogo particolare come il Campo dei Fiori lo fa risultare un atto ancora più grave.

La denuncia è partita dal Comune di Luvinate, che nella giornata di sabato 8 febbraio ha ritrovato 25 sacchi con materiale edile al Poggio al sentiero 10.

La polizia locale si è messa subito al lavoro per gli approfondimenti.