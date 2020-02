“Senso civico” presenta il suo candidato

È stato presentato martedì 4 febbraio, all’hotel Atlantic di Arona, il programma del candidato sindaco del gruppo Senso civico, Giovanni La Croce. “Città vivibile, sicura, in movimento, aperta al mondo, verde e a misura di tutti”, queste le parole chiave della proposta del gruppo in vista delle amministrative.

Dimezzare il traffico con piste ciclabili, aree pedonali, mobilità green, attenzione all’ambiente, riqualificazione della stazione, un nuovo piano della sosta con la creazione di nuovi posti auto, il miglioramento dell’offerta dei trasporti pubblici e trasporti alternativi: questi alcuni degli obiettivi alla base del programma elettorale.

Classe 1969, sposato con due figli e quattro nipoti La Croce si è laureato alla Bocconi e dal 1975 guida uno studio di dottori commercialisti, occupandosi di crisi d’impresa e procedure concorsuali. Lo Studio La Croce oggi conta 80 collaboratori e due sedi, a Milano e Bologna. È uno sportivo, pratica ciclismo, ed è un grande appassionato di arte e di musica. Ha un profondo legame con Arona, dove ha vissuto per molti anni e dove torna ogni fine settimana nella casa di famiglia. Sensibile e attento alle problematiche sociali e ambientali, ama Arona e la sua gente.

È l’amore per la città e il desiderio di impegnarsi per migliorarla ad averlo convinto ad accettare l’invito a candidarsi a sindaco, dando vita al progetto Senso civico. «Abbiamo posto le basi per un progetto di lungo respiro che possa favorire l’apertura di una nuova fase amministrativa – spiega La Croce -. Su molte scelte strategiche l’amministrazione Gusmeroli non ha fatto il bene della città. Occorre invertire al più presto la rotta e dare vita a una nuova fase, più partecipata e senza un uomo solo al comando. Un approccio nuovo, dove dal dialogo e dal confronto con gli aronesi possano scaturire idee che diventeranno azioni amministrative». Presenti all’evento numerosi cittadini che hanno avuto la possibilità di confrontarsi direttamente con il candidato.