Servizi Sociali e Mensa del Padre Nostro agli indigenti: “Non vergognatevi a chiedere aiuto””

Il recente fatto di cronaca che ha visto coinvolte due persone anziane residenti a Castellanza, fermate in un supermercato per aver rubato generi alimentari, chiama in causa i Servizi Sociali, le associazioni, ma anche tutta la comunità cittadina. A dare una risposta a questa emergenza sono l’assessore ai Servizi Sociali Cristina Borroni e Adriano Broglia della Mensa dei Padre Nostro, realtà da anni impegnata nel territorio per supportare persone e famiglie in difficoltà.

«Solitamente le persone sono in grado di soddisfare autonomamente i propri bisogni, ma può succedere che in alcuni momenti della propria vita ed in particolari situazioni questa capacità venga meno, parzialmente o totalmente. Un problema si genera quando una persona non riesce ad organizzare una risposta. La soluzione a questo problema va cercata per evitare pesanti ripercussioni sulla vita della persona, a livello fisico, psichico e sociale. Chiedere aiuto in un momento di difficoltà è un passo difficile, ma importante. Esistono delle persone che per pudore, vergogna, paura del giudizio, pur avendone realmente bisogno, non riescono a formulare alcuna richiesta» – scrivono in una nota congiunta.

Come fare? A chi rivolgersi?

Qui entra in gioco la qualità dello stare insieme all’interno della nostra comunità cittadina: vanno coltivate e riscoperte le relazioni di vicinato, le relazioni tra le famiglie che hanno figli che frequentano le scuole, le relazioni tra chi ha familiari ospiti in luoghi di cura. Superare l’indifferenza per accorgersi dei bisogni di chi ci vive accanto: questa è la sfida a cui siamo chiamati come comunità.

A Castellanza non può e non deve più succedere che ci siano persone “costrette” a rubare per fame. Il Servizio Sociale comunale garantisce la riservatezza e l’attivazione della rete dei servizi e “La Mensa del Padre Nostro” distribuisce pasti e alimenti freschi e a lunga conservazione.

Ci vogliamo rivolgere a chi sta vivendo un momento complicato: chiedete aiuto, vincete la paura o la vergogna, e, una volta superato il periodo di difficoltà, potrete offrire il vostro contributo nello stimolare la nostra comunità ad essere attenta e solidale con chi è più fragile.