Castellanzese stoppata dal Club Milano, l’ex Scalise passa 2-0 al “Provasi”

La Castellanzese incassa la seconda sconfitta in campionato, la prima tra le mura amiche. Per la squadra di mister Corrado Cotta sfuma la terza vittoria in una settimana. A far festa al “Provasi” è il Club Milano che riesce a bissare il successo ottenuto in Coppa Italia lo scorso 25 agosto (3-1, leggi qui). Cambia il punteggio ma non i gol di scarto. Stavolta la squadra dell’ex mister Manuel Scalise si è imposta per 2-0. La gara è stata indirizzata già nel primo tempo col doppio sigillo ospite grazie alle reti di Foschiani e Cattaneo. Nella ripresa succede poco e la formazione milanese riesce a conservare il vantaggio accumulato fino alla fine e ad ottenere la seconda vittoria consecutiva dopo il successo di mercoledì contro la Casatese. Ora le due compagini sono a pari punti a quota 6.

Fischio d’inizio

La Castellanzese schiera il classico 3-5-2 con Poli tra i pali, in difesa il terzetto formato da Robbiati, Gritti e Bernardi. A centrocampo Fall, Lacchini e Di Coste affiancati sugli esterni da Boccadamo e Rusconi. In avanti il tandem Colombo-Gueye

Gli ospiti rispondono con un modulo speculare (3-5-2). In porta gioca Monzani, davanti a lui Cattaneo, Baschirotto e Rigo. Sulle fasce Foschiani e Sartorelli, mentre in mezzo ci sono Dell’Acqua, Tolomello e Mouna Dioh. La coppia offensiva è composta da Ekwalla Dioh e Goffi.

Dirige la sfida il signor Cataldo Zito da Rossano insieme agli assistenti Bensorte e Cucci.

Primo tempo

Il primo squillo della gara è targato Castellanzese con Gueye che viene imbeccato da Colombo e calcia verso la porta ospite con il sinistro, ma trova i guantoni di Monzani. Due minuti più tardi è Poli che deve compiere un intervento su un tiro partito da dentro l’area di rigore effettuato da Mouna Dioh. Il vantaggio del Club Milano arriva al 32’ quando Foschiani arrivato all’altezza dei 20 metri prende la mira e con il sinistro infila il pallone alle spalle di Poli. Il secondo gol della squadra allenata dall’ex Manuel Scalise arriva al 43’ con il difensore Cattaneo che sfrutta un tiro dalla bandierina battuto chirurgicamente da Tolomello e colpisce bene la sfera, insaccandola nella porta neroverde. Il primo tempo, dopo 2 minuti di recupero, si chiude sul punteggio di 2-0 in favore della formazione milanese.

Secondo tempo

La seconda frazione di gioco è segnata dalla gestione del vantaggio da parte del Club Milano che prova ad addormentare la partita. Dall’altra parte la Castellanzese è alla ricerca di una scintilla che possa riaprire la partita. Tuttavia, il pericolo più grande lo creano gli ospiti che al 24’ provano una conclusione dalla distanza ad opera di Fall che si perde sul fondo. I crociati sfiorano ancora il terzo gol al 36’ con Dell’Acqua che viene liberato al tiro dopo una combinazione tra Tolomello e Biancheri e per pochi centimetri non segna il 3-0. Alla fine dei 3 minuti di recupero si chiude la gara con il colpo esterno del Club Milano che porta a casa tre punti preziosi.

CASTELLANZESE-CLUB MILANO 0-2

RETI: 32’ Foschiani (CM), 43’ Cattaneo (CM).

CASTELLANZESE (3-5-2): Poli; Robbiati, Gritti (43’ Cucco), Bernardi; Boccadamo, Fall, Lacchini, Di Coste (1’ st Castelletto), Rusconi (38′ st Longo); Colombo, Gueye (1’ st Serra). A disp. Mangano, Rodolfo, Chessa, Giomi, Ruschena. All. Cotta.

CLUB MILANO (3-5-2): Monzani; Rigo, Cattaneo (1’ st Diouck), Baschirotto; Foschiani, Dell’Acqua, Tolomello, Dioh M. (11’ st Ientile), Sartorelli; Dioh E. (18′ st Biancheri), Goffi (22′ st Rankovic). A disp. Vignati, Pandini, Gualtieri, Costa, Nzala. All. Scalise.

ARBITRO: Zito Sezione di Rossano.

ASSISTENTI: Bensorte Sezione di Trapani e Cucci Sezione di Trapani.

AMMONITI: Robbiati (CA), Fall (CA), Cattaneo (CM), Dell’Acqua (CM), Foschiani (CM), Ientile (CM).