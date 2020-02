Si perde a Monteviasco, lo cercano con l’elicottero

L’allarme è scattato verso le 14 quando un escursionista al 112 riferiva di essere in difficoltà specificando la posizione a vista in quanto impossibilitato dal definire le precise coordinate Gps.

Si tratta secondo le prime informazioni della zona fra il Ponte di Piero e Monteviasco, probabilmente non distante dal percorso segnato dai mille e passa gradini per raggiungere la frazione montana isolata da oltre un anno per via del blocco della funivia.

Sta di fatto che la macchina dei soccorsi si è mossa e sul posto stanno convogliando unità dei vigili del fuoco per allestire un campo base per le ricerche all’altezza della funivia.

Se il soccorso non terminerà prima è da quel punto che l’UCL coordinerà le ricerche. nel frattempo è atteso l’arrivo sul posto di un elicottero. Sono attivate anche tutte le altre unità del caso per le ricerche.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco dal distaccamento di Luino, ed è confermato l’arrivo del “Drago 84” con gli aerosoccorritori del reparto volo Lombardia, gli specialisti del S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale), i tecnici del T.A.S. (Topografia Applicata al Soccorso).