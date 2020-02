Il sindaco Bellifemine: “Collaborazione e sinergia fanno crescere la sicurezza”

«Collaborazione e sinergia portano risultati concreti».

Il sindaco di Malnate Irene Bellifemine commenta così l’arresto dei due ladri avvenuto martedì sera a Malnate ad opera dei Carabinieri.

«La pattuglia stava effettuando i controlli sul territorio, potenziati dietro nostra richiesta, in accordo col Prefetto per affrontare il problema furti che ha colpito alcune zone della città negli ultimi mesi – spiega il sindaco- Mi sono subito sentita col Prefetto per ringraziare le forze dell’ordine che stanno collaborando con tutte le risorse disponibili. Siamo concordi nel continuare su questa strada e non abbassare la guardia».