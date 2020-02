Kit del ladro di appartamenti in auto, un arresto e una denuncia

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Malnate hanno arrestato in flagranza di reato un 43enne albanese già ben noto alle Forze dell’Ordine, poiché resosi responsabile del reato di rientro illegale sul territorio dello Stato, e deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Varese un 46enne albanese di fatto senza fissa dimora, regolare sul territorio nazionale, poiché resosi responsabile, in concorso con l’arrestato, del reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.

In particolare i militari dell’Arma, nel corso di un mirato servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, con particolare riferimento al contrasto dei furti in abitazione e perpetrati nella fascia pomeridiana e serale, hanno sorpreso i due disoccupati albanesi mentre transitavano a Malnate in Via Como, a bordo di una autovettura Renault Capture.

Sottoposti a perquisizione personale e veicolare, i due cittadini albanesi sono stati sorpresi possesso di un arnese atto allo scasso, del quale non erano in grado di giustificarne il porto e che veniva posto sotto sequestro dai Carabinieri. Nel corso degli accertamenti è emerso inoltre che il 43enne albanese è gravato da un decreto di espulsione dal territorio nazionale con divieto di ritorno per anni 5 (cinque), emesso dal Prefetto della Provincia di Brescia.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Caserma dei Carabinieri di Varese, in attesa udienza di convalida, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.