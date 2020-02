Finisce a terra in bicicletta e viene trovato all’alba dalla moglie. L’uomo non ricorda niente ed è per questo che la donna lancia un appello: “Se qualcuno ha visto qualcosa lasci la sua testimonianza alle forze dell’ordine”.

Il fatto è avvenuto all’alba all’altezza della rotonda dell’Eurospin di Induno Olona. L’uomo, un 52enne, è stato raggiunto dall’ambulanza alle 6.20 e trasportato in codice giallo all’ospedale di Circolo a Varese.

«Non si sa bene cosa sia successo. Lui adesso è in pronto soccorso ma non ricorda spiega la donna -. Mio marito era con una bici da corsa con faretti sia davanti che dietro, se qualcuno ha visto qualcosa si faccia avanti».