“Una svista e la minoranza ci attacca su facebook”

Botta e risposta tra minoranza e sindaco. Questa mattina, lunedì 3 febbraio, “Bodio Lomnago Viva” ha pubblicato un post per rendere nota la decisione dell’amministrazione di “inserire tra i beni pubblici trasferibili del piano delle alienazioni il terreno (ora a verde pubblico) di Via Campo dei Fiori angolo Via Sceree” (in alto la foto pubblicata nel post della minoranza).

Questa la risposta del sindaco Eleonora Paolelli.

Come Sindaco, ho sempre rispettato il pensiero altrui e di solito preferisco soprassedere rispetto ai post di Facebook ed in generale a notizie che hanno poche fondamenta e che lasciano il tempo che trovano. Oggi però mi vedo costretta a rispondere alla minoranza di Bodio Lomnago Viva, che questa mattina, lunedì 3 febbraio, ha pubblicato un post in riferimento ad un terreno alienabile a Bodio Lomnago in via Campo dei Fiori.

Va fatta un po’ di chiarezza: in data 8/01/2020 è stata pubblicata la delibera di giunta n.4 che ha per oggetto “ADOZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI”. La minoranza in modo sarcastico sottolinea che abbiamo inserito il terreno in via Campo dei Fiori come alienabile. Mi dispiace avvisare la minoranza che avrebbero dovuto leggere meglio la delibera, e forse guardando bene gli allegati, del terreno in questione non si parla proprio.

Leggendo meglio la delibera ci si accorge chiaramente che c’è un refuso che purtroppo nulla c’entra con il documento e gli allegati pubblicati.

Onestamente mi sarei aspettata, che coerentemente con lo spirito di collaborazione di cui tanto si è parlato, la minoranza avvisasse gli uffici dell’errore. … Invece no! Ogni pretesto è buono per buttare benzina sul fuoco. Mi sembra di essere tornata in campagna elettorale. Invece di polemizzare sempre sui social, sarebbe opportuno parlarne e confrontarsi direttamente. Naturalmente seguirà una delibera di rettifica dell’errore materiale.

Vorrei però essere ancora più precisa sulla questione di questo terreno: già dal 2017 è diventato alienabile con una delibera di giunta del 28/03/2017. Già allora si era alzato un polverone. Inoltre per buona parte della campagna elettorale abbiamo discusso di questo terreno.

Il terreno in questione è stato oggetto di numerose osservazioni alla variante del PGT, conclusasi lo scorso anno, a cui abbiamo controdedotto dichiarando che gli ambiti circostanti al terreno e tutto il paese di Bodio Lomnago sono connotati da una significativa presenza di aree verdi naturali e agricole.

La questione quindi è stata ampiamente argomentata. Quindi ribadisco che mettere ancora una volta accento su questa situazione mi sembra oltremodo pretestuoso.

Entrando nel merito di quell’area e delle zone circostanti mi preme sottolineare dei dati importanti: la dotazione complessiva di verde del nostro paese è di 130.764 mq che corrispondono ad una dotazione pro capite di 67.7 mq di verde pubblico per abitante. Aumentata rispetto al PGT precedente, e superiore ai Comuni a noi vicini. Una eventuale alienazione di questo terreno comporterebbe una riduzione di circa il 2% della superficie complessiva delle aree verdi esistenti. Anche se l’area fosse alienata non comporterebbe squilibri. Inoltre la volontà di questa amministrazione è di mantenere una funzionalità ecologica in forza della dotazione di verde privato a corredo di una possibile nuova edificazione.

Ribadisco ulteriormente che vorrei che fosse chiaro che ad oggi l’Amministrazione di Bodio Lomnago non ha attivato nessuna procedura di vendita, ma ribadisco che il terreno è presente nelle alienazioni dal 2017.

Scrivo queste righe per chiarire a tutti la questione, ma soprattutto per chiarirla a quei cittadini che questa mattina hanno subito commentato con parole poco piacevoli sulla pagina del nostro gruppo Cittadini in Movimento.

Per noi il bene del nostro territorio e il benessere dei nostri cittadini sono al primo posto. Cerchiamo in ogni modo di valutare come gestire il nostro paese ascoltando tutti, ma purtroppo non possiamo accontentare tutti.

D’altronde sono anni che cerchiamo di trovare una collaborazione sana con l’opposizione, ma non ci riusciamo proprio perché preferiscono fare uscite d’effetto sui social invece di creare dei contenuti da condividere. Un esempio è l’ultima Commissione Bilancio svoltasi a gennaio. In quella sede più volte è stato chiesto di condividere proposte, sul bilancio, ma non lo hanno fatto… perché la prerogativa della minoranza è sempre quella di puntare il dito, ma mai di proporre soluzioni alternative valide: troppo comodo! La loro volontà è sempre quella di affermare che i Cittadini in Movimento sbagliano in tutto quello che fanno, ma in realtà non dicono mai come risolvere le cose che a dir loro non vanno…

Noi andiamo avanti.

