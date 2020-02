Tenta la vendita di profumi contraffatti, giovane denunciato

Falso rappresentante di cosmetici all’opera a Varese. Approfittando delle festività di San Valentino un giovane di 28 anni, A.V., residente a Napoli, si è presentato con un trolley pieno di profumi contraffatti in un negozio di Corso Matteotti proponendo la vendita dei suoi articoli.

Alla commessa ha riferito che i profumi in suo possesso erano oggetto di un fallimento aziendale e che, pertanto, il prezzo di vendita era davvero interessante. La sua presenza non è passata però inosservata a una pattuglia del Poliziotto di Quartiere. Alla vista degli agenti il giovane si è allontanato non accorgendosi di aver lasciato aperto il trolley da cui era possibile notare il contenuto.

I poliziotti hanno proceduto alla sua identificazione e al controllo della merce in suo possesso. Dagli accertamenti è emerso il falso fornitore annovera numerosi precedenti penali per reati inerenti la contraffazione e aveva ricevuto in passato un ordine di allontamanento da diverse città.

I profumi trasportati sono risultati tutti contraffatti: il giovane ha confermato che le confezioni sequestrate erano effettivamente false e erano state acquistate, per pochi euro, in un negozio del centro di Napoli.

A.V. è stato condotto alla Questura di Varese dove è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese per i reati di ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti falsi o contraffatti. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e a carico del responsabile sarà valutato il foglio di via obbligatorio.