I Tre porcellini: il musical, come a Broadway

Una nuova versione dei Tre Porcellini è pronta per essere raccontata, cantata e suonata sul palco del Teatro Giuditta Pasta nel pomeriggio di domenica 23 febbraio alle ore 16.

Nuovo l’espediente narrativo (il ricordo) e originali le canzoni orecchiabili e con rime intelligenti nate dalla fantasia di George Stiles e Anthony Drewe (autori anche dei temi di altri musical di successi di Broadway come “Honk! “e “Mary Poppins”) e portate in scena dagli attori e cantanti della Compagnia dell’arancia diretti da Gioacchino Inzirillo.

Bar, Bee e Kiu sono i Tre famigerati Porcellini, ormai all’apice della fama, candidati a numerosi premi e sempre inseguiti dai numerosi fan.

La loro mamma racconta la loro storia, com’è andata veramente. Ritorna indietro ai tempi in cui disse loro che era ora di uscire di casa e costruire qualcosa di nuovo, procurandosi il proprio posto nel mondo. Allora Bar, Bee e Kiu trasformano paglia, legno e mattoni in tre case, ma sempre all’erta… Perché il Grande Lupo Cattivo forse è ancora in circolazione.

Il Teatro Giusitta Pasta è in via I° Maggio 5, a Saronno.

Il costo del biglietto è 15 euro (ridotto per bambini con meno di 12 anni a 12 euro).

Per maggiori info 328-6673487 (WhatsApp) oppure consultare il sito www.teatrogiudittapasta.it.