Ubriaco in bici, denunciato per guida in stato di ebbrezza e danneggiamento

Insofferente al controllo dei carabinieri, completamente ubriaco, ha lanciato la bicicletta contro un’auto in sosta per sottrarsi all’identificazione e all’alcol test ma la denuncia per guida in stato di ebrezza non è riuscito ad evitarla

Nel corso della nottata, attorno alle 2.30 circa, i militari della sezione radiomobile hanno denunciato a piede libero per guida in stato di ebrezza (della bicicletta) e danneggiamento un cittadino tunisino residente in città, pregiudicato.

L’uomo era stato controllato a bordo della propria bicicletta in evidente stato alterazione dovuta ad assunzione bevande alcoliche; nel corso delle fasi dell’identificazione si è rifiutato sottoporsi ad esame alcolemico mediante etilometro e al contempo ha opposto una certa resistenza, tentando sottrarsi al controllo.

Ad un certo punto ha scagliato la propria bicicletta contro una Fiat Panda, parcheggiata lungo la pubblica via, danneggiando lievemente la carrozzeria del cofano anteriore.