Un ecoplanetario all’Osservatorio del Parco Pineta

L’Osservatorio nel Parco Pineta avrà il suo ecoplanetario. La conferma è arrivata negli ultimi giorni grazie a un contributo della Fondazione Cariplo di 80mila euro per la realizzazione di questo strumento. In particolare, nella sede del Centro didattico-scientifico Osservatorio Astronomico di Tradate, la cupola di osservazione del planetario sarà dotata di un moderno sistema di proiezione digitale, in grado di essere utilizzato anche per la didattica ambientale, con proiezioni di video che avvolgono lo spettatore a 360 gradi.

A questo contributo della Fondazione Cariplo va aggiunta anche la stessa somma da parte del Parco. Grande soddisfazione viene espressa dal Presidente del Parco Pineta. Mario Clerici: «Con questo contributo andiamo a realizzare una nuova proposta ai nostri numerosi visitatori e alle scuole che ogni anno visitano il nostro Centro Didattico Scientifico».