Dal Comune 10mila euro per l’Osservatorio astronomico

La giunta comunale di Tradate ha deliberato nei giorni scorsi un contributo di 10.000 euro per l’Osservatorio astronomico.

“E’ interesse del Comune di Tradate promuovere lo sviluppo della conoscenza della natura e dell’astronomia favorendo e sostenendo l’attività divulgativa e didattica – spiegano gli amministratori nella delibera – Per questo abbiamo chiesto all’Osservatorio la possibilità di proseguire nell’apertura del Sentiero Natura e dell’osservatorio astronomico con visite guidate ogni seconda e quarta domenica di ogni mese, a partire dal mese di marzo”.

Una parte del contributo (8.000 euro) servirà a parziale copertura delle spese di gestione dell’osservatorio, mentre 2000 euro permetteranno di organizzare iniziative culturali, laboratori e visite guidate.

E’ la seconda buona notizia nel giro di pochi giorni per il centro scientifico e culturale immerso nel verde del Parco Pineta, dopo la conferma del contributo di 80mila euro da Fondazione Cariplo per la realizzazione di un moderno sistema di proiezione digitale, in grado di avvolgere lo spettatore a 360 gradi.