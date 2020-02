Un fine settimana nel segno del Ricordo

Ogni anno, dal 2004, il 10 febbraio si celebra in Italia il “Giorno del ricordo”, in memoria di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della complessa vicenda del confine orientale.

La data è stata scelta perché in quel giorno, nel 1947, furono firmati i trattati di pace di Parigi, che assegnavano alla Jugoslavia l’Istria, il Quarnaro, la città di Zara con la sua provincia e la maggior parte della Venezia Giulia, che in precedenza facevano parte dell’Italia.

Anche in provincia di Varese diversi appuntamenti celebrano il ricordo di una delle pagine più dure e controverse della nostra storia. Eccone alcuni:

FERNO – Martedì 11 febbraio, l’associazione La Manifattura presenta “Il Cerchio – Nessuno è innocente”, un atto unico proposto ai ragazzi delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado “Benedetto Croce” e a tutti coloro che fossero interessati ad intervenire. L’iniziativa

LEGNANO – Sabato 8 febbraio il giornalista e scrittore Toni Capuozzo, autore di reportage dagli scenari di guerra in tutto il mondo sarà ospite dell’associazione nazionale “Nastro Verde”, per un incontro aperto a tutta la cittadinanza al Centro Parrocchiale San Magno di piazza San Magno, 10 per la Commemorazione del “Giorno del Ricordo”. L’appuntamento

LONATE POZZOLO – Sabato 8 febbraio l’assessorato alla cultura propone una conferenza storica e una mostra al Monastero San Michele. I dettagli

LUINO -Lunedì 10 febbraio alle 11 commemorazione del Giorno del Ricordo con la deposizione di un mazzo di fiori al sasso davanti il palazzo comunale intitolato “ai martiri delle Foibe“. Leggi

SAMARATE – Lunedì 10 febbraio, alle 20.45. a Villa Montevecchio, lo spettacolo “I testimoni muti” di Natalya Chesnova, per non dimenticare la tragedia delle vittime delle foibe. Lo spettacolo

VANZAGHELLO – Testimonianze di vita degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo Dopoguerra. Giovedì 13 febbraio, alle 20:45 presso il centro culturale Enzo Biagi di Vanzaghello – Leggi

VARESE – Sabato 8 febbraio alle ore 16 il comitato provinciale dell’Anpi organizza alla Cooperativa di Biumo e Belforte la presentazione del saggio storico “Nazionalismi ed esodi istriani”, di Remo Calcich – L’incontro

VARESE – Il film “Pola Addio”, riflessioni, musica e testimonianze sabato 8 febbraio all’Università dell’Insubria, per la mattinata di celebrazioni organizzata dal comitato provinciale dell’associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia – Leggi