Un laboratorio per ogni classe

Costruita nel 2004 nella frazione di Villadosia, l’elementare De Amicis di Casale Litta può vantare una delle strutture di edilizia scolastica più nuove della provincia, l’ideale per un’offerta formativa ricca di didattica laboratoriale e che l’amministrazione comunale sostiene con convinzione, in sinergia con il corpo docente e l’associazione genitori.

Tra le ultime iniziative introdotte nell’offerta formativa curriculare c’è il corso di conversazione inglese con insegnante madrelingua (20 ore in ogni classe) e l’hip hop, entrambi attivati grazie al sostegno dell’amministrazione così come l’intervento in classe di una docente di musica e la borraccia donata a inizio anno a ogni studente per ridurre il consumo di plastica.

Promosso dall’associazione genitori invece l’intervento dell’insegnante di basket, tra i progetti sportivi che possono sfruttare le potenzialità della palestra, costruita accanto alla scuola e con cui condivide un ampio giardino, ideale anche per l’attività all’aria aperta.

Genitori e amministrazione comunale insieme sostengono poi la biblioteca interna alla scuola che oggi conta oltre 2 mila volumi, mentre l’aula d’informatica è stata rinnovata l’anno scorso con postazioni e computer tutti nuovi. Biblioteca e aula di informatica sono soli due degli spazi speciali di questa scuola dove ogni classe ha accanto la propria aula di laboratorio “in cui portiamo avanti i lavori di gruppo o attività specifiche e di laboratorio anche con esperti esterni, come quelli di Coinger”, spiegano i docenti.