“Un ragazzo di campagna” al Teatro di via Dante

A distanza di quasi un anno dal debutto e dopo numerose repliche nei teatri di Lombardia e Piemonte, la Compagnia Entrata di Sicurezza torna a divertire il pubblico del Teatro di Via Dante a Castellanza con la commedia brillante “Un ragazzo di campagna”. Appuntamento il 22 febbraio ore 21.

Si tratta di un testo molto divertente di Peppino De Filippo che viene rappresentato ricordando il famoso attore a distanza di quarant’anni dalla scomparsa. Uno spettacolo che fa onore alla comicità sana, genuina, dove non servono volgarità per far ridere.

La commedia, rappresentata per la prima volta al Teatro Nuovo di Napoli nel 1931, ben rappresenta il teatro umoristico di Peppino: battute, trovate, lazzi. Si respira aria di commedia dell’arte e la tradizione comica di una grande famiglia del teatro italiano.Peppino, insieme a Totò e a Macario, rappresenta l’università della risata, ma la sua comicità (che in Totò e Macario a volte diventa elaborata e surreale) rimane saldamente ancorata con i piedi per terra: semplice, lineare, genuina, diretta.La farsa, scritta e recitata in lingua, racchiude in se l’arte del grande comico dove “la commedia non è un testo, bensì un pretesto. Non importa quel che accade, ma come accade” (Bragaglia).E qui la forza comica è nell’invenzione dei particolari, nel ritmo ben dosato delle pause espressive, nelle mosse, nei gesti, nella mimica sorprendente, battuta dopo battuta un crescendo festoso e senza un attimo di tregua fino al finale comicissimo.