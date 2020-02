Un weekend da favola, tra streghe e magia

Per qualche strana congiuntura astrale in questo fine settimana dal 7 al 9 febbraio si sono concentrati, tra Varese e provincia, una serie di eventi e spettacoli dedicati alle favole classiche, da riscoprire in chiave moderna, tra reinterpretazioni coraggiose e musical per la meraviglia dei bambini e di chi li accompagna.

Sempre nel weekend iniziano le primissime manifestazioni dedicate al carnevale e il clima annunciato, prevalentemente sereno, con temperature massime attorno ai 10 gradi e qualche probabile goccia di pioggia solo nella serata di domenica, sembra favorevole a qualche semplice passeggiata alla scoperta del bello dell’inverno.

Spettacoli

Cassano Valcuvia: è uno spettacolo plutipremiato “Il Principe Mezzanotte”di scena venerdì sera al Teatro Periferico, tra paure e meraviglie > Tutti i dettagli

Varese: l’illusionista Walter Maffei con i suoi numeri di magia sarà protagonista della 14^ edizione del Galà del Sorriso sul palco del Teatro Apollonio nella serata di sabato. Il ricavato dello spettacolo andrà alla Fondazione Il Ponte del Sorriso a sostegno dell’ospedale pediatrico di Varese > I dettagli dell’iniziativa

Varese: sabato 8 febbraio alle ore 20.30 allo Spazio Yak di piazza De Salvo c’è il primo spettacolo del “marionettista zingaro”: “The gipsy marionettist“, sulle dinamiche familiari e rivolto anche ai bambini. Lo spettacolo sarà preceduto da un aperitivo > Scopri i dettagli



Varese: entrare al Teatro Apollonio domenica pomeriggio è come fare un tuffo nel Mare, con La Sirenetta (il musical) che affronta la strega Fiordaliso > Scopri di più

Saronno: la fame del lupo sconfitto come metafora di vita nel “Cappuccetto rosso” portato in scena dalla compagnia di acrobati e danzatori EleinaD nel pomeriggio di domenica 9 febbraio al Teatro Giuditta Pasta > Leggi di più

Besozzo: il nuovo appuntamento con la stagione di Vengo anch’io” del Teatro Duse è per domenica 9 febbraio alle ore 16.30. La compagnia Teatro Invito sul palco propone ai piccoli spettatori “Giangatto e la strega Giuseppina“. I due personaggi racconteranno racconteranno tre fiabe dal punto di vista della strega: Hansel e Gretel, Biancaneve e la Baba Jaga. Per dimostrare che le streghe e le loro magie possono essere benefiche e non c’è niente di cui aver paura > Leggi l’articolo

Legnano: domenica pomeriggio il Teatro Tirinnanzi ospita cantanti, artisti e acrobati del Family show per aprire il sipario su “Biancaneve”, il musical di “All Crazy & Soldout” > L’articolo

Carnevale

Olgiate Comasco: il carnevale olgiatese apre sabato 8 febbraio alle 14.30 con la sfilata di Re Matoch e Regina Gerardina che partirà da via San Gerardo, e la cerimonia di apertura del Carnevale al Palazzo comunale, cui seguirà una merenda offerta a tutti i presenti > Scopri tutti gli eventi



Laboratori

Gazzada: il primo appuntamento gratuito con le “Parole di stagione” di Nati per Leggere alla Tana dei Curiosi è per sabato 8 febbraio alle ore 10.30 con le “Storie d’inverno“, per bambini dai 3 ai 6 anni > L’iniziativa

Tradate: l’appuntamento con la narratrice varesina Betty Colombo e il suo albo illustrato “Vado via!” è per sabato pomeriggio in Frera, la biblioteca civica di Tradate > L’evento

Varese: inizia sabato pomeriggio alle ore 14.30 nell’aula magna della scuola Vidoletti il percorso gratuito di teatro e psicologia “Il paese delle emozioni” rivolto a bambini di 1^ e 2^ elementare e ai loro genitori > Come partecipare

Varese: inizia sabato pomeriggio alle ore 16.30 nell’aula magna della scuola Vidoletti il percorso gratuito di teatro e psicologia “L’officina delle fiabe” rivolto a bambini di 3^, 4^ e 5^ elementare e ai loro genitori > Come aderire

Fuori porta

Oasi Zegna (Biella): nuovo appuntamento sabato con le “ciaspolate” in compagnia delle guide naturalistiche di Overalp lungo i bianchi sentieri dell’Oasi Zegna > Come partecipare

Ganna: in questi giorni la torbiera è ghiacciata, tutta ricoperta di uno spesso strato di acqua rigida e liscia che richiama centinaia di persone per scivolare con i pattini immersi nella natura > Scopri di più