Una settimana di eventi: al via il 44° Carnevale Olgiatese

È già tempo di Carnevale ad Olgiate Comasco dove la 44esima edizione della manifestazione si svolgerà dall’8 al 16 febbraio.

Il programma si apre sabato 8 febbraio alle 14.30 con la sfilata di Re Matoch e Regina Gerardina che partirà da via San Gerardo, e la cerimonia di apertura del Carnevale al Palazzo comunale, cui seguirà una merenda offerta a tutti i presenti.

Lunedì 10 febbraio il Carnevale arriva dai più piccini, con uno spettacolo della compagnia teatrale “La zattera” per i bambini della scuola dell’infanzia di via Repubblica. Martedì 11 febbraio lo spettacolo sarà replicato per i bambini della scuola dell’infanzia di via Roncoroni.

Mercoledì 12 febbraio, alle 16.30 in Biblioteca, animazione a cura di Sara Ghioldi che presenta “I cinque malfatti”.

Giovedì 15 febbraio alle 14.30 è in programma un laboratorio di psicomotricità e ludico nella Casa per anziani

La festa arriva al culmine nel fine settimana. Sabato 15 febbraio alle 16.30 in piazza Italia è in programma il Carnevale dei bambini con laboratori, sfilata dei minicarri e intrattenimento. Alle 17 Nutella party e a seguire aperitivo in piazza con musica e karaoke a cura del Vespa club di Olgiate.

La settimana di carnevale si conclude domenica 16 febbraio con la grande sfilata dei carri allegorici in partenza da via Repubblica alle 14.30, con animazione sul palco di Dj Artur new style e Dj Botty.

