Donna investita in centro a Olgiate Comasco, interviene l’elisoccorso

Incidente nella mattinata di oggi a Olgiate Comasco, dove una donna è stata investita in via Roma. L’episodio si è verificato intorno alle 10.45 sul tratto cittadino della statale Briantea che attraversa tutto l’abitato e ha richiesto l’intervento dei soccorsi in codice rosso, quello della massima gravità.

Secondo le prime informazioni, a rimanere coinvolta è stata una donna di 68 anni, soccorsa sul posto dal personale sanitario. Dopo una prima valutazione sul posto le sue condizioni sono state considerate di media gravità e in codice giallo è stata trasportata dall’elisoccorso all’Ospedale San Gerardo di Monza..

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti diversi mezzi di emergenza, tra cui due ambulanze, l’auto medica e l’elisoccorso, allertato per garantire un supporto rapido in caso di necessità.

Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Como, incaricati di effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento.

L’episodio ha causato code e rallentamenti alla circolazione lungo via Roma durante le operazioni di soccorso.

(foto di repertorio di Alessandro Nardi)