Donna investita in centro a Olgiate Comasco, interviene l’elisoccorso
Intervento dei soccorsi nella mattinata lungo il tratto cittadino della statale Briantea con una donna trasportata in codice giallo dopo essere stata investita
Incidente nella mattinata di oggi a Olgiate Comasco, dove una donna è stata investita in via Roma. L’episodio si è verificato intorno alle 10.45 sul tratto cittadino della statale Briantea che attraversa tutto l’abitato e ha richiesto l’intervento dei soccorsi in codice rosso, quello della massima gravità.
Secondo le prime informazioni, a rimanere coinvolta è stata una donna di 68 anni, soccorsa sul posto dal personale sanitario. Dopo una prima valutazione sul posto le sue condizioni sono state considerate di media gravità e in codice giallo è stata trasportata dall’elisoccorso all’Ospedale San Gerardo di Monza..
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti diversi mezzi di emergenza, tra cui due ambulanze, l’auto medica e l’elisoccorso, allertato per garantire un supporto rapido in caso di necessità.
Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Como, incaricati di effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento.
L’episodio ha causato code e rallentamenti alla circolazione lungo via Roma durante le operazioni di soccorso.
(foto di repertorio di Alessandro Nardi)
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